Появился тизер «Ледникового периода-6»

Disney опубликовала тизер шестой части «Ледникового периода».
Выход картины на экраны запланирован на 5 февраля 2027 года. Согласно краткому описанию сюжета, «новейшее приключение приведет стаю в неизведанные уголки коварного Затерянного мира».
Видео: Disney
Первый мультфильм серии вышел в 2002 году. Картину создали Крис Уэдж и Карлос Салдана по сценарию Майкла Берга, Майкла Дж.Уилсона и Питера Акермана. Он собрал в мировом прокате 383,3 млн долларов.
Всего было создано пять полнометражных частей, множество короткометражек, специальные телевизионные шоу и видеоигры. «Ледниковый период-6» станет первой лентой серии, выпущенной после того, как компанию — создателя франшизы Blue Sky приобрела студия Disney.