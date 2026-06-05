В «Музеоне» 6 июня пройдет фестиваль прыжковых видов спорта

6 июня в парке «Музеон» в Москве пройдет фестиваль прыжковых видов спорта «Прыжок в лето». Вход свободный, регистрация не нужна. Начало в 11.00.
На главной сцене — мастер-классы по фитнесу, прыжкам со скакалкой, джампингу, ОФП и брейк-дансу. Там же состоится прыжковое шоу, танцевальный флешмоб, а в 19.00 выступление Клавы Коки.
Автограф-сессии дадут олимпийские чемпионы и звезды шоу «Титаны». Среди участников — Юрий Борзаковский, Татьяна Лебедева, Анна Чичерова, Тарас Хтей, Алексей Бондаренко, Александр Бондарь, Екатерина Селезнева и Анастасия Дерябина.
По всей территории установят батуты (как для детей, так и для взрослых), надувную полосу препятствий, яму для прыжков в длину, VR-развлечения. Организуют также эстафеты, прыжки на фитболах, классики и мастер-классы по воздушной гимнастике. Первые 10 тыс. посетителей бесплатно получат брендированные скакалки.