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В «Музеоне» 6 июня пройдет фестиваль прыжковых видов спорта

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

6 июня в парке «Музеон» в Москве пройдет фестиваль прыжковых видов спорта «Прыжок в лето». Вход свободный, регистрация не нужна. Начало в 11.00.

На главной сцене — мастер-классы по фитнесу, прыжкам со скакалкой, джампингу, ОФП и брейк-дансу. Там же состоится прыжковое шоу, танцевальный флешмоб, а в 19.00 выступление Клавы Коки.

Автограф-сессии дадут олимпийские чемпионы и звезды шоу «Титаны». Среди участников — Юрий Борзаковский, Татьяна Лебедева, Анна Чичерова, Тарас Хтей, Алексей Бондаренко, Александр Бондарь, Екатерина Селезнева и Анастасия Дерябина.

По всей территории установят батуты (как для детей, так и для взрослых), надувную полосу препятствий, яму для прыжков в длину, VR-развлечения. Организуют также эстафеты, прыжки на фитболах, классики и мастер-классы по воздушной гимнастике. Первые 10 тыс. посетителей бесплатно получат брендированные скакалки.

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