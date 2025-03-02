Умер фронтмен New York Dolls Дэвид Йохансен

Фронтмен глэм-рок-группы New York Dolls Дэвид Йохансен умер в возрасте 75 лет. Музыкант ушел из жизни в окружении близких, сообщает Pitchfork.
«Дэвид Йохансен мирно скончался дома, держа за руки свою жену Мару Хеннесси и дочь Лию, на солнце, в окружении музыки и цветов», — говорится на сайте, созданном для сбора средств на лечение музыканта.
Представители музыканта заявили, что Йохансен «умер естественной смертью после почти десятилетия болезни». 10 февраля Йохансен сообщил о раке и переломе позвоночника. Тогда его дочь Лия Хеннесси запустила сбор денег, чтобы покрыть расходы на уход и лечение.
Йохансен родился на Стэйтен-Айленде в 1950 году в семье библиотекарши и страхового агента. Он с теплотой вспоминал свой родной округ и записал двухсерийный подкаст о своем идиллическом детстве, в котором он катался на велосипеде, слушал пластинки и раздражал монахинь в своей католической школе.
В старших классах Йохансен пытался пробиться на рок-сцену Нью-Йорка. В начале 1970-х молодой музыкант присоединился к New York Dolls и пел на одноименном дебютном альбоме группы.
На счету New York Dolls пять студийных альбомов, ключевыми из которых принято считать первые два: повторяющий название группы (увидел свет в 1973 году) и «Too Much Too Soon», вышедший годом позднее. В 1975-м коллектив распался и вернулся к работе лишь в середине 2000-х. После этого Йохансен записывался под псевдонимом Бастер Пойндекстер.