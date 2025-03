Умер фронтмен New York Dolls Дэвид Йохансен

На счету New York Dolls пять студийных альбомов, ключевыми из которых принято считать первые два: повторяющий название группы (увидел свет в 1973 году) и «Too Much Too Soon», вышедший годом позднее. В 1975-м коллектив распался и вернулся к работе лишь в середине 2000-х. После этого Йохансен записывался под псевдонимом Бастер Пойндекстер.