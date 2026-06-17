Прокуратура запросила три года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной

Гособвинитель просит Тверской суд Москвы приговорить блогершу Александру Митрошину к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Блогершу также просят оштрафовать на 900 тыс. рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.
Дело против Митрошиной завели еще в марте 2024 года. Тогда в СК заявили, что в период с октября 2020 года по май 2022 года доход блогерши от продажи образовательных курсов превысил допустимый лимит для упрощенной системы налогообложения.
Утверждается, что она получила более 127 млн рублей, уклоняясь от уплаты налогов, и легализовала часть средств, купив объект недвижимости в Москве. В прошлом году адвокат Михаил Мушаилов заявил, что у Митрошиной нет своего имущества, все было продано ради оплаты налогов. Он отметил, что Митрошина погасила долги перед ФНС на сумму свыше 200 млн рублей, а с 2023 года заплатила налогов на 666 млн. Под домашним арестом блогерша находится с марта 2025 года.
В суде Митрошина заявила, что вину признает частично. Александра заявила, что не предполагала, что купля-продажа квартиры может быть расценена как отмывание денег.