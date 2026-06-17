Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет

Из-за изменения климата Москва-река может высохнуть в ближайшие 200–300 лет. Об этом изданию «Абзац» сообщил климатолог, биофизик и сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
Ученый отметил: река точно не иссушится в ближайшие десятилетия, но в долгосрочной перспективе ее сохранность зависит от того, насколько человечество сможет ограничить потепление.
«Если своевременно не будут приняты необходимые меры, мы можем потерять способность влиять на изменения климата. Рост температуры приобретет необратимый характер. При таких условиях ускоряющийся экспоненциальный рост температуры на горизонте прогноза 200–300 лет превратит нашу планету в подобие Венеры. И тогда ни о какой Москве-реке речь уже не будет идти, потому что изменения температуры на нашей планете могут составить 100 градусов и выше», — заявил климатолог.
Но даже если температура планеты вырастет не на 100 градусов, а лишь на два, это уже будет иметь значительные последствия для человечества. Недавнее исследование ученых из Оксфорда показало, что при таком потеплении к 2050 году число людей, живущих в условиях экстремальной жары, удвоится. По мнению ученых, ни один регион планеты не избежит последствий. Тропики и Южное полушарие пострадают сильнее всего, но странам Северного полушария тоже будет сложно адаптироваться к новым условиям.