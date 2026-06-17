В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard

«После ухода из России международных платежных систем их карты, выпущенные российскими банками, перестали приниматься за рубежом. При этом для удобства наших граждан НСПК продолжает технологически поддерживать их использование внутри России. Это требует значительных затрат на стороне НСПК, несмотря на то что новые продукты по таким картам для граждан банками не создаются, а их держатели не имеют доступа к программам лояльности этих платежных систем», — отметил гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.