Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в Парке Горького

Beat Film Festival продлит фестиваль и проведет специальные кинопоказы, где истории на экране превратятся в гастрономические впечатления. 18, 19 и 24 июня в Парке Горького пройдут три бесплатных показа зрительских хитов фестиваля и встречи с экспертами.
Зрителей ждет не просто просмотр кино под открытым небом, а новый опыт, который продолжится за пределами экрана — через вкус, общение и гастрономические впечатления. Перед показом фильма «Мишель Гондри: DIY» фуд-блогер Иван Цыганов проведет лекцию «Как еда может вдохновить на творчество и эксперименты». Рассказ о жителях Ромашковой долины — «20 лет со Смешариками» — продолжится тематическим поп-квизом по мотивам культового мультсериала. Мини-лекцией от киноведа Всеволода Коршунова про творчество Дэвида Линча откроется спецпоказ фильма «Добро пожаловать в Линчлэнд».
Вход на мероприятия — по регистрации. На показы пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.
Beat Film Festival проходил в Москве с 4 по 14 июня. В программу вошли более 20 фильмов.