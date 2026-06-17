Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в Парке Горького

Зрителей ждет не просто просмотр кино под открытым небом, а новый опыт, который продолжится за пределами экрана — через вкус, общение и гастрономические впечатления. Перед показом фильма «Мишель Гондри: DIY» фуд-блогер Иван Цыганов проведет лекцию «Как еда может вдохновить на творчество и эксперименты». Рассказ о жителях Ромашковой долины — «20 лет со Смешариками» — продолжится тематическим поп-квизом по мотивам культового мультсериала. Мини-лекцией от киноведа Всеволода Коршунова про творчество Дэвида Линча откроется спецпоказ фильма «Добро пожаловать в Линчлэнд».