Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в Парке Горького

У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга
Умерла актриса Дэйви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»
Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе
Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»
В Китае появились круизы «в никуда»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival
Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»
Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет
Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс
В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Прокуратура запросила три года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной
Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали
Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации
200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году
Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»
Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году
Триллер «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат 12 ноября
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании
У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху
Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»
Более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s
Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»

Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в Парке Горького

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: пресс-материалы

Beat Film Festival продлит фестиваль и проведет специальные кинопоказы, где истории на экране превратятся в гастрономические впечатления. 18, 19 и 24 июня в Парке Горького пройдут три бесплатных показа зрительских хитов фестиваля и встречи с экспертами.

Зрителей ждет не просто просмотр кино под открытым небом, а новый опыт, который продолжится за пределами экрана — через вкус, общение и гастрономические впечатления. Перед показом фильма «Мишель Гондри: DIY» фуд-блогер Иван Цыганов проведет лекцию «Как еда может вдохновить на творчество и эксперименты». Рассказ о жителях Ромашковой долины — «20 лет со Смешариками» — продолжится тематическим поп-квизом по мотивам культового мультсериала. Мини-лекцией от киноведа Всеволода Коршунова про творчество Дэвида Линча откроется спецпоказ фильма «Добро пожаловать в Линчлэнд».

Вход на мероприятия — по регистрации. На показы пустят только тех, кому уже исполнилось 18 лет.

Beat Film Festival проходил в Москве с 4 по 14 июня. В программу вошли более 20 фильмов.

Расскажите друзьям