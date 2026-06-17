200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году

Беспилотные такси запустят в новых районах Москвы в 2026 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минтранса РФ.
По столице будут ездить 200 автономных машин: 100 — для заказа, еще 100 — для отработки технологии. Сейчас сервис тестируется в Москве, Иннополисе и на федеральной территории «Сириус».
Планируется, что парк беспилотных роверов-доставщиков в России к 2027 году вырастет до 20 тыс. единиц. К 2028 году количество беспилотных грузовиков РФ должно увеличиться до 992 единиц, а к 2030 году — до 4100 единиц.