У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Умерла актриса Дэйви Чейз. Она сыграла Самару в «Звонке» и озвучила Лило в «Лило и Стич»
Beat Film Festival продлит фестиваль и объединит кино и гастрономию на площадке в Парке Горького
Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе
Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»
В Китае появились круизы «в никуда»
Редактор «Афиши Daily» Шура Богачева стала модератором обсуждения фильма на Beat Film Festival
Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»
Москва-река может полностью высохнуть через 200–300 лет
Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс
В России выведут из оборота карты Visa и Mastercard
Прокуратура запросила три года лишения свободы для блогерши Александры Митрошиной
Музыка, вкусная еда и атмосфера: ради чего россияне посещают летние музыкальные фестивали
Над Москвой и соседними регионами с 20 июня запретят полеты малой авиации
200 беспилотных такси начнут курсировать в Москве уже в этом году
Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»
Жительница Москвы взыскала с метро более 100 тыс. рублей за удар дверью
Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу
Съемки экранизации Death Stranding планируют начать в следующем году
Триллер «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат 12 ноября
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании
У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху
Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»
Более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s
Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»

Дэниел Калуя снимется в «The Parlay» — новом фильме создателя «Иуда и черный мессия» Шаки Кинга

Афиша Daily
Фото: Netflix

Американский актер Дэниел Калуя вновь поработает с режиссером Шакой Кингом, автором фильма «Иуда и черный мессия». Калуя сыграет в новом проекте постановщика под названием «The Parlay», сообщил Deadline.

Партнершей Калуи в фильме, по информации издания, может стать Тейана Тейлор («Битва за битвой»). Картину снимут по сценарию Зака Акерса и Скипы Бронки. Сейчас они дорабатывают текст вместе с Кингом.

Хотя подробности сюжета пока держатся в секрете, проект позиционируется как криминальный боевик. Его продюсерами выступят Адам Маккей и Тодд Шульман из Hyperobject Industries, Кинг и Брэндон Харрис из I’d Watch That, и Калуя.

Помимо «The Parlay», в планах Калуи — лента «Мисти Грин» Криса Рока и «Отель, отель, отель, отель» студии А24. Кроме того, актер выступает соавтором сценария фильма о Пауке-панке и продюсирует фильм «Барни».

Расскажите друзьям