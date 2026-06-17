Хоррор «Психопатка» с Майкой Монро выйдет в российский прокат осенью

Готический хоррор «Психопатка» («Victorian Psycho»), в котором главную роль сыграла звезда «Собиратель душ» Майка Монро, выйдет в российский кинопрокат 8 октября. Об этом сообщила компания «Вольга».
Мировая премьера картины состоялась в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Лента снята по роману Вирджинии Фейто «Викторианская психопатка». Писательница выступила автором сценария.
Действие в хорроре разворачивается в 1858 году. В готическое поместье Энсор-хаус прибывает эксцентричная гувернантка Уинифред (Майка Монро) — ей предстоит обучать детей столовому этикету и рассказывать им об истории их семьи.
Вскоре сотрудники поместья начинают необъяснимым образом исчезать, и владельцы дома задаются вопросом, все ли в порядке с их новой сотрудницей. Уинифред погружается в безумие и становится все более жестокой.
Фильм поставил Закари Уигон — режиссер «Стоп-слова». Владельца поместья мистера Паундса сыграл Джейсон Айзекс («Белый лотос»), роль няни исполнила Томасин МакКензи («Кролик Джоджо»).