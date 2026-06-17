Нуми Рапас обвиняют в киберведьмовстве в трейлере «Hot Spot»

На ютуб-канале Focus Features опубликовали трейлер фильма «Hot Spot». Главную роль в нем исполнила шведская актриса Нуми Рапас («Девушка с татуировкой дракона», «Тайна семи сестер»).
Действие картины разворачивается в недалеком будущем, когда управление обществом берет на себя искусственный интеллект. В центре истории оказывается частный детектив, который расследует убийство.
Он обнаруживает группу повстанцев, способных подорвать власть цифрового повелителя. Синопсис утверждает, что по мере того, как личность детектива раскрывается, его мир погружается в состояние «гипнотического краха».
Рапас, как показал трейлер, сыграла в проекте женщину, которую считают демоном и ведьмой. Она живет в центре для беженцев и, как считает детектив, «хакнула» систему. «Мы можем спасти друг друга», — заявляет она герою.
Фильм выйдет в зарубежный кинопрокат 21 августа. Его режиссером выступила автор «Соблазна» Агнешка Смочиньска. В актерский состав вошли, помимо Рапас, Андржей Конока и Рейка Киришима. Сценарий написал Робер Болесто.