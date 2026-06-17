У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака

У бывшего ведущего «Top Gear» Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака предстательной железы. Об этом он рассказал в финальном эпизоде пятого сезона «Фермы Кларксона», сообщает The Independent.
Ведущий узнал о своем диагнозе, когда ему сделали биопсию после медицинского обследования. Врачи сказали, что рак агрессивный, но его обнаружили на «очень ранней» стадии.
Кларксон отметил, что ему уже удалили часть простаты, где была опухоль, а вскоре ему предстоит еще одна операция. На время восстановления он будет «немного не в строю» и не успеет закончить сбор урожая, с сожалением добавил ведущий.
Позже в эпизоде «Фермы Кларксона» показали ведущего на больничной койке. Он сказал, что часть лечения «пошла не по плану». «Я пробуду здесь какое-то время. Я не знаю, что будет дальше. Я хотел сказать: если все пройдет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет — не увидимся. Берегите себя», — поделился Кларксон.
При этом не до конца понятно, когда именно снимался этот выпуск. По данным британских медиа, съемки пятого сезона шоу завершились еще в 2025 году.
Джереми Кларксон получил известность как ведущий автомобильного шоу «Top Gear», где он работал с 1988 по 2015 год. Позже он с коллегами по «Top Gear» — Ричардом Хаммондом и Джеймсом Мэем — запустил шоу «The Grand Tour», а затем стал ведущим документального сериала «Ферма Кларксона» о работе на собственной ферме в Оксфордшире.
Недавно Кларксон помог в запуске сервиса Only Farmers. На платформе пользователи могут бронировать отдых, экскурсии, мастер-классы и семейные мероприятия на британских фермах.