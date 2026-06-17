У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху
Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»
Более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s
Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»
«АСТ» выпустит новый роман Харальда Хорфа «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ»
Срок заключения Пи Дидди сократили еще на два месяца
Сериал «Соперники» продлили на третий сезон
Вышел первый трейлер «Шрека-5»
В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе
Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае
Сет Роген сказал, что у него «нет планов» снова работать с Джеймсом Франко
Из-за ночного забега в Москве перекроют несколько улиц и набережных в центре
В Москве пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Гоша Рубчинский показал в Москве новую коллекцию — с отсылками к Японии, авангарду и рабочей одежде
Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» от HBO
Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия в 2021 году
Исследование: продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246% после выхода фильма о певце
«Чебурашка» не закончится на третьей части
В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову
ЦБ хочет запретить банкноты «банка приколов»
Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней
Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»
По роману «Ведьмина служба доставки» снимут игровой сериал
Минкульт требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Иллюстрация: «Анимаккорд»

Студия «Анимаккорд» анонсировала новый мультсериал — «Маша и три медведя». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В центре истории окажется Маша и три новых персонажа — Старший Медведь, Средний Медведь и Младший Медведь. Сюжет будет строиться вокруг тем семьи, родительства и заботы о ребенке.

По словам коммерческого директора «Анимаккорд» Магдалены Веремюк, авторы долго думали, какую историю рассказать после успеха «Маши и Медведя». В итоге они обратились к сказке о Златовласке и трех медведях, а также к идее переосмысления фольклора для современных семей.

Среди референсов проекта Веремюк назвала фильм «Трое мужчин и младенец». Он вдохновил создателей на сюжет о нескольких взрослых, которые вместе заботятся о ребенке. Команда также ориентировалась на комедийные образы отцов из кино, в том числе на фильм «Папаши» с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.

Первый сезон будет строиться вокруг узнаваемых повседневных ситуаций: «от укладывания спать и стрижек до ежедневных привычек и маленьких жизненных приключений», отметила Веремюк. Авторы хотят через комедию показать детям, что просьбы родителей часто связаны с заботой, а не с желанием ограничить их.

Новый мультсериал представят на фестивале анимации в Анси, который пройдет с 21 по 27 июня. Первый трейлер ожидается осенью, а выход «Маши и трех медведей» намечен на вторую половину 2027 года.

Мультсериал «Маша и Медведь» появился в 2009 году и сейчас идет уже девятый сезон. Проект вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый мультфильм на YouTube, получил 76 наград YouTube Creator Awards и был переведен на 47 языков.

«Машу и Медведя» выпустила студия «Анимаккорд», которую основал Олег Кузовков вместе с художниками-аниматорами, композитором Василием Богатыревым и звукорежиссером Борисом Кутневичем.

Недавно Кузовков сообщил, что вернул творческий контроль над своими персонажами и намерен спродюсировать первый полнометражный фильм по франшизе. Это через суд пытается оспорить студия «Маша и Медведь», принадлежащая «Анимаккорду». Там утверждают, что исключительные права на персонажей принадлежат студии.

Расскажите друзьям