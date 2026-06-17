Директор Лувра заявил, что музей находится «на последнем издыхании»

Бюджет музея увеличили с 2 млн до 85 млн евро в год на период 2025–2032 годов, отметил Лерибо. Правительство Франции пообещало выделить 10 млн евро в год на ремонтные работы во дворце, но соответствующие указы еще не подписаны.