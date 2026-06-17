Триллер «Лес» по роману Светланы Тюльбашевой выйдет в прокат 12 ноября

По сюжету фильма две москвички отправляются в путешествие по Карелии и пропадают без вести в бесконечном глухом лесу. Каждая попытка выбраться оборачивается новой угрозой. Лес словно дышит, наблюдает и не хочет отпускать, и становится ясно, что он живет по своим правилам, разобраться в которых нет времени — без еды и воды девушки долго не протянут. Тем временем одна странная семья заезжает в заброшенный деревенский дом. Местные считают новых соседей странными. В конце обе не связанные на первый взгляд истории соединяются в одну цельную картину, где мистика граничит с реальностью, а все вокруг — не то, чем кажется.

