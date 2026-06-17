Аэропорт Франкфурта назвали самым красивым в Европе

Кроме того, в список включили аэропорт в камбоджийской столице Пномпень, чья архитектура напоминает о традиционных местных дворцах и храмах, аэропорт Питтсбурга и первый терминал аэропорта Сан-Диего с 244-метровым стеклянным фасадом и залом регистрации, построенным без несущих колонн.