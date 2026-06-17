У Джереми Кларксона диагностировали агрессивную форму рака
Как принять диагноз и найти опору: вышел спецпроект для людей с орфанными заболеваниями
Майк Майерс намекнул на продолжение «Остина Пауэрса»
У «Маши и Медведя» появится спин-офф про трех медведей
Британец первым обогнул земной шар тремя способами — по суше, морю и воздуху
Сара Мишель Геллар сыграет Смерть в фильме «Thud»
Более 1000 рисунков Карла Лагерфельда выставят на аукцион Sotheby’s
Netflix купил права на новые сезоны российского мультсериала «Маша и Медведь»
«АСТ» выпустит новый роман Харальда Хорфа «Atomic Heart. Миссия: ХРАЗ»
Срок заключения Пи Дидди сократили еще на два месяца
Сериал «Соперники» продлили на третий сезон
Вышел первый трейлер «Шрека-5»
В Когалыме открылся первый ресторан Антона Пинского в Ханты-Мансийском автономном округе
Том Холланд подтвердил, что женился на Зендае
Сет Роген сказал, что у него «нет планов» снова работать с Джеймсом Франко
Из-за ночного забега в Москве перекроют несколько улиц и набережных в центре
В Москве пройдет второй благотворительный забег «Беги за другом» в поддержку животных из приютов
Гоша Рубчинский показал в Москве новую коллекцию — с отсылками к Японии, авангарду и рабочей одежде
Питер Серафинович получил роль полтергейста Пивза в сериале «Гарри Поттер» от HBO
Шон Пенн снимет фильм о штурме Капитолия в 2021 году
Исследование: продажи книг о Майкле Джексоне выросли на 246% после выхода фильма о певце
«Чебурашка» не закончится на третьей части
В Екатеринбурге установили памятник Алексею Балабанову
ЦБ хочет запретить банкноты «банка приколов»
Американка попала в грязевую лужу и провела в ней несколько дней
Каждый третий россиянин собирается в «медленное путешествие»
По роману «Ведьмина служба доставки» снимут игровой сериал
Минкульт требует взыскать с «Союзмультфильма» 60 млн рублей

Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: @durov

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал грядущий запрет соцсетей для детей младше 16 лет в Великобритании. Он считает, что ограничение подвергнет юных британцев опасности. Причина: дети начнут использовать VPN-сервисы, которые откроют доступ к незаконному контенту не только в мессенджере, но и на других площадках.

Дуров привел в пример запрет Telegram в России, который практически не повлиял на посещаемость мессенджера несовершеннолетними. Дети стали пользоваться VPN.

«Мы уже видели это раньше. Когда российское правительство заблокировало Telegram, 95% российских подростков продолжали им пользоваться. Они просто начали использовать обход блокировок. То же самое в Иране», — отметил Дуров.

Предприниматель считает, что у родителей уже есть инструменты, которые ограждают детей от опасного контента: ограничение экранного времени, родительский контроль и отказ от смартфона. Но, по его словам, многие взрослые дают своим детям iPad, чтобы их чем-то занять и отвлечь.

Если запрет вступит в силу, то, как утверждает основатель Telegram, британцам нужно будет доказать, что им больше 16 лет с помощью удостоверения личности, скана лица или банковской карты. Дуров связал этот факт с политикой. По его словам, в Британии за политические посты ежегодно арестовывают тысячи граждан.

О грядущем запрете соцсетей для британских детей премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил 15 июня. Если новые правила вступят в силу, то Facebook*, YouTube, Snapchat и TikTok будут закрыты для британских граждан младше 16 лет. При этом мессенджеры запрещать не планируют.

Запрет планируют ввести в Британии до весны 2027 года. Такие ограничения уже действуют в Малайзии и Индонезии, а власти Канады, Норвегии, Франции и Дании собираются ввести их в ближайшем будущем.

*  Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям