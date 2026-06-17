Павел Дуров раскритиковал ограничения соцсетей для детей в Великобритании

Если запрет вступит в силу, то, как утверждает основатель Telegram, британцам нужно будет доказать, что им больше 16 лет с помощью удостоверения личности, скана лица или банковской карты. Дуров связал этот факт с политикой. По его словам, в Британии за политические посты ежегодно арестовывают тысячи граждан.