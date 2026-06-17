Всероссийский музей декоративного искусства и ВДНХ выпустили карту «Москва Веры Мухиной»

В путеводителе отмечено 26 локаций, среди которых — первый адрес проживания Веры Мухиной в Москве, Доходный дом Пороховщикова, где располагалась студия Константина Юона, учителя Мухиной, госпиталь при Обществе русского коннозаводства — Мухина здесь работала медсестрой и в 1916 году познакомилась с будущим мужем. Можно также найти ателье мод, где Мухина вместе с Александрой Экстер и Надеждой Ламановой работали над новыми моделями женской одежды, Театр имени Пушкина, бывший Театр Таирова, где они придумывали с Экстер декорации и костюмы к спектаклям «Фамира-кифаред», «Покрывало Пьеретты», Театр имени Вахтангова — тут оформлялся спектакль «Электра», а также МАРХИ, выросший из архитектурного факультета ВХУТЕИНа, в котором Мухина преподавала. Тираж карты составил более 25 тыс. экземпляров.