Вышел дублированный трейлер боди-хоррора «Ешь, молись, худей» Натали Эрики Джеймс

Кинопрокатная компания «Уорлд Пикчерз» поделилась с «Афишей Daily» дублированным трейлером фильма «Ешь, молись, худей». Режиссером выступает Натали Эрика Джеймс, премьера состоится 13 августа.
По сюжету главная героиня, студентка медицинского университета по имени Хана, страдает расстройством пищевого поведения. Желая похудеть, она проводит эксперимент по поеданию человеческих останков. После этого ее начинает преследовать «голодный призрак».
В фильме снялись Мидори Фрэнсис, известная по проектам «Анатомия страсти», «8 подруг Оушена» и «Незримое». Вместе с ней на экране появятся Даниель Макдональд, снимавшаяся в «Птичьем коробе», «Леди Бёрд»и «Американской истории ужасов», Мадлен Мэдден из «Пикника у Висячей скалы», а также Роберт Тейлор, чья фильмография включает такие хиты, как «Матрица», «Мег: Монстр глубины» и «Конг: Остров черепа».
Премьера картины состоялась в программе «Полуночные показы» фестиваля «Сандэнс» в январе. Ее также показывали на 76-м Берлинском кинофестивале.