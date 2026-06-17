Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»

В сентябре выйдет фильм «Сердце зверя», в котором Дж.-К.Симмонс сыграл вместе с Брэдом Питтом. Режиссер Дэвид Эйер поставил картину о бывшем солдате спецназа и его отставной боевой собаке. Герои будут бороться за выживание после авиакатастрофы, которая забросила их в неизведанную глушь Аляски.