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Дж.-К.Симмонс в трейлере криминальной драмы «Вестисы»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: MGM+ Studios

Сервис MGM+ представил трейлер сериала «Вестисы» («The Westies»). Премьера состоится 12 июля.

Действие шоу развернется в 1980-х годах в Нью-Йорке. В центре сюжета — преступная группировка, члены которой пытаются удержаться на плаву на фоне конфликта с итальянской мафией и масштабной стройки в районе.

Видео:&nbsp;MGM+

Главную роль в проекте исполнила звезда трилогии «Человек-паук» Дж.-К.Симмонс. С ним также снялись Титус Уэлливер («Мандалорец»), Хэмиш Аллан-Хедли («Сорвиголова: Рожденный заново»), Аллен Лич («Богемская рапсодия») и другие. Одним из создателей сериала стал Крис Бранкато, работавший над «Ганнибалом».

В сентябре выйдет фильм «Сердце зверя», в котором Дж.-К.Симмонс сыграл вместе с Брэдом Питтом. Режиссер Дэвид Эйер поставил картину о бывшем солдате спецназа и его отставной боевой собаке. Герои будут бороться за выживание после авиакатастрофы, которая забросила их в неизведанную глушь Аляски.

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