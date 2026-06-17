Прокуратура просит назначить для Лерчек повторную судебную экспертизу

«Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести. Хотя до этого она публиковала информацию о том, что незадолго до этого перенесла операцию по восстановлению разрушенных метастазами позвонков», — говорится в соответствующих документах, к которым прикреплены скриншоты сообщений в СМИ.