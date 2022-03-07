перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ubisoft приостановила продажи игр в России 19:54
ООН: за время военного конфликта на Украине погибли более 400 мирных жителей 19:26
Евро по 150 рублей, 6 млн скончавшихся от коронавируса в мире и другие новости дня
19:01 дайджест
Стартовал третий раунд российско-украинских переговоров 18:11
Совет директоров «ВКонтакте» покинули иностранцы 16:47
Boeing приостановил закупку титана из России 16:45
В Германии и Нидерландах в шампанском нашли наркотики. 11 человек госпитализированы, один умер 16:07
Levi’s приостанавливает деятельность в России 15:32
Курс доллара достиг 140 рублей, курс евро — более 150 15:12
«Сноб»/YouTube
РКН отменил решение о блокировке сайта журнала «Сноб» 14:26
Число умерших от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек 14:17
В Ивановской и Тульской областях вынесли приговоры за дискредитацию Вооруженных сил России 14:01
Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова 13:26
«Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы»: Uniqlo останется на российском рынке 12:43
Финские компании Valio, Paulig и Fazer сообщили об уходе с российского рынка 12:03
martinadams/Unsplash
Цена на газ в Европе впервые превысила 3600 долларов за тысячу кубометров 11:34
В России выявили 73 162 новых случая коронавируса 11:25
Ретейлер косметики Sephora закрывает магазины в России 11:17
Новая Зеландия ввела санкции против более чем 100 россиян. В их числе Путин, Лавров и Шойгу 10:52
Южная Корея приостанавливает транзакции с Центробанком России 10:06
Отключить рекламу
Дайджест

Евро по 150 рублей, 6 млн скончавшихся от коронавируса в мире и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:01

В МВД подсчитали число задержанных на акциях протеста против российской «военной операции». Их оказалось свыше 3500 человек (по данным «ОВД-Инфо»*, еще больше).

Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Людей пытаются эвакуировать в Белгородскую, Ростовскую области и в Беларусь.

В Луганске произошел взрыв на нефтебазе. По сообщениям СМИ, в результате обстрела ракетами «Точка-У» загорелись резервуары с топливом.

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек. За последние сутки в России выявили 73 162 новых случая коронавируса, лидер по заражениям — Свердловская область.

Южная Корея приостановила транзакции с Центробанком России. Новая Зеландия ввела санкции против Путина и еще более 100 россиян. Правительство России в ответ утвердило перечень из 48 недружественных стран (Кореи там не оказалось).

Цена на газ в Европе впервые превысила 3600 долларов за тысячу кубометров. Рекордные показатели также у курса доллара и евро по отношению к рублю: доллар превысил 140 рублей, евро — 150.

Финские компании Valio, Paulig и Fazer объявили об уходе с российского рынка. Также приостановили работу Sephora и Levi’s. А Uniqlo решила остаться.

Boeing перестал закупать титан в России для своих самолетов. Запасы металла позволят компании продолжить производство гражданских воздушных судов без перебоев.

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Россию и на Украину. Рейсы из молдавской столицы Кишинева перенесли в город Яссы в Румынии.

В Ивановской и Тульской областях вынесли приговоры за дискредитацию Вооруженных сил России. Виновными признали мужчину, проводившего одиночный пикет в Плесе, и расклеивающую агитационные листовки девушку из Алексина.

Роскомнадзор исключил сайт «Сноб» из реестра запрещенных ресурсов и разблокировал его. Накануне ведомство заблокировало сайты «Собеседника», «Агентства», портала Activatica, нескольких региональных российских СМИ и ряда украинских ресурсов.

В Германии мужчина скончался из‑за поддельного шампанского Moёt & Chandon — в нем содержалась большая доза наркотика. Еще 11 человек госпитализированы, несколько из них — в Нидерландах. Власти не исключают, что в обращении могут быть и другие бутылки с отравленным напитком.

*«ОВД-Инфо» признана Минюстом РФ СМИ, выполняющим функции иноагента.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
видео
Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж
Современное европейское искусство за последние 30 лет о глобальных проблемах
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить