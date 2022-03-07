Евро по 150 рублей, 6 млн скончавшихся от коронавируса в мире и другие новости дня

В МВД подсчитали число задержанных на акциях протеста против российской «военной операции». Их оказалось свыше 3500 человек (по данным «ОВД-Инфо»*, еще больше).

Россия объявила режим тишины и открыла гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Людей пытаются эвакуировать в Белгородскую, Ростовскую области и в Беларусь.

В Луганске произошел взрыв на нефтебазе. По сообщениям СМИ, в результате обстрела ракетами «Точка-У» загорелись резервуары с топливом.

Число умерших от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек. За последние сутки в России выявили 73 162 новых случая коронавируса, лидер по заражениям — Свердловская область.

Южная Корея приостановила транзакции с Центробанком России. Новая Зеландия ввела санкции против Путина и еще более 100 россиян. Правительство России в ответ утвердило перечень из 48 недружественных стран (Кореи там не оказалось).

Цена на газ в Европе впервые превысила 3600 долларов за тысячу кубометров. Рекордные показатели также у курса доллара и евро по отношению к рублю: доллар превысил 140 рублей, евро — 150.

Финские компании Valio, Paulig и Fazer объявили об уходе с российского рынка. Также приостановили работу Sephora и Levi’s. А Uniqlo решила остаться.

Boeing перестал закупать титан в России для своих самолетов. Запасы металла позволят компании продолжить производство гражданских воздушных судов без перебоев.

Венгерская авиакомпания Wizz Air приостановила полеты в Россию и на Украину. Рейсы из молдавской столицы Кишинева перенесли в город Яссы в Румынии.

В Ивановской и Тульской областях вынесли приговоры за дискредитацию Вооруженных сил России. Виновными признали мужчину, проводившего одиночный пикет в Плесе, и расклеивающую агитационные листовки девушку из Алексина.

Роскомнадзор исключил сайт «Сноб» из реестра запрещенных ресурсов и разблокировал его. Накануне ведомство заблокировало сайты «Собеседника», «Агентства», портала Activatica, нескольких региональных российских СМИ и ряда украинских ресурсов.

В Германии мужчина скончался из‑за поддельного шампанского Moёt & Chandon — в нем содержалась большая доза наркотика. Еще 11 человек госпитализированы, несколько из них — в Нидерландах. Власти не исключают, что в обращении могут быть и другие бутылки с отравленным напитком.

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