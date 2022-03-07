РКН отменил решение о блокировке сайта журнала «Сноб»

Данные сервиса по мониторингу блокировок Globalcheck свидетельствуют, что сайт с доменом snob.ru доступен на 100%.

Роскомнадзор исключил сайт журнала «Сноб» из реестра запрещенных ресурсов и разблокировал его. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

РКН заблокировал сайт «Сноба» накануне. Вместе с ним в реестр запрещенных ресурсов попали «Собеседник», «Агентство», портал Activatica, нескольких региональных российских СМИ и ряда украинских ресурсов.

Многие из порталов, оказавшихся в реестре, внесены туда по маске «*.», то есть со всеми доменами и поддоменами. Все издания заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля — даты начала «военной операции» России на территории Украины.

После начала «военной операции» в России заблокировали более десятка СМИ: «Медузу»*, «Дождь»*, «Эхо Москвы», Би-би-си, «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, Republic*, а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.

«Дождь», Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.

* «Медуза»*, «Дождь»*, «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Медиазона»* и Republic* признаны Минюстом СМИ-иноагентами.