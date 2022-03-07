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В Германии и Нидерландах в шампанском нашли наркотики. 11 человек госпитализированы, один умер

Юлия Онодэра
Сегодня в 16:07

В Германии и Нидерландах обнаружили наркотик МДМА (также известен как экстази) в контрафактных бутылках шампанского Moet & Chandon. Об этом сообщил Daily Mail.

Нидерландские власти предупредили потребителей о необходимой проверке бутылок после того, как 52-летний мужчина умер в Германии из‑за воздействия наркотика. В Баварии также были госпитализированы семь друзей погибшего.

В Голландии в больницах с отравлением оказались еще четверо покупателей. Все они пили игристое вино из трехлитровых бутылок Moet & Chandon Ice Imperial. Шампанское было куплено на одном и том же сайте.

Правоохранительные органы пока не знают, каким образом опасные для здоровья и жизни дозы наркотиков попали в шампанское. Представители бренда Moet & Chandon заявили, что МДМА содержится в поддельной серии напитка

Власти Нидерландов предупредили, что в обращении могут быть и другие бутылки, содержащие наркотик. Особую осторожность рекомендовано проявлять в отношении бутылок с кодом LAJ7QAB6780004 на этикетке.

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