В России выявили 73 162 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 73 162 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6701 меньше, чем вчера.
Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 4744. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Самарская и Нижегородская области, Пермский край, а также Челябинская, Ростовская и Воронежская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 014 818. За сутки умер 671 человек, за все время — 356 949. Выздоровели 122 619, за весь период — 14 690 595. Число госпитализаций за сутки составило 3804.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 446,8 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,9 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (29 млн), Франция (23 млн) и Великобритания (19,1 млн).