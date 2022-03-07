В России выявили 73 162 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 73 162 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 6701 меньше, чем вчера.

Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 4744. Следом по этому показателю идут Башкортостан, Петербург, Самарская и Нижегородская области, Пермский край, а также Челябинская, Ростовская и Воронежская области.