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Boeing приостановил закупку титана из России

Виктория Шанина
Сегодня в 16:45

Американский авиапромышленный концерн The Boeing Company приостановил закупки титана из России для своих самолетов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

«У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», — заявил представитель концерна.

По его словам, эти запасы позволят продолжить производство гражданских воздушных судов без перебоев. Вместе с тем Boeing намерен «продолжить предпринимать шаги для обеспечения устойчивости бизнеса в долгосрочной перспективе».

Как отмечает «Интерфакс», в России находится «ВСМПО-Ависма» — крупнейший поставщик титана для компаний авиакосмической промышленности по всему миру. Титановые компоненты компании используются при строительстве самолетов Boeing-737, -767, -777, -787 и 777X.

«Мы были готовы к подобному развитию событий, и у корпорации есть все возможности и ресурсы для снижения возникших рисков. Сейчас мы переориентируем свою сбытовую политику на другие рынки и направления. Сфера применения титана достаточно широка — от медицины до бытовой и пищевой промышленности», — рассказал агентству гендиректор «ВСМПО-Ависмы» Дмитрий Осипов.

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