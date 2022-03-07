Число умерших от COVID-19 в мире превысило 6 млн человек

Число умерших от коронавируса в мире с начала пандемии превысило 6 млн человек. Об этом стало известно из данных Университета Джонса Хопкинса.

Только за последние 28 дней скончались, по подсчетам организации, 258 704 человека. Больше всего погибших за все время пандемии числится в США — свыше 950 тыс. человек. За последний месяц там умерли более 53 тыс. заболевших.

В России пандемия унесла жизни 349 тыс. жителей, за последний месяц — более 20 тыс. В данный момент Россия находится на втором месте по числу заразившихся COVID-19 за минувшие 28 дней (4 млн человек). Лидерство — у Германии (4,7 млн).

За последние сутки в России выявили 73 162 новых случая коронавируса. Больше всего заражений зафиксировано в Свердловской области — 4744. Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 014 818.