Новая Зеландия ввела санкции против более чем 100 россиян. В их числе Путин, Лавров и Шойгу

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии объявило о введении санкций в отношении более чем 100 российских политиков, бизнесменов и их родственников. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В санкционный список в том числе попали президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Сбербанка Герман Греф и главред RT Маргарита Симоньян.

Лицам, попавшим в список, запрещен въезд в страну. Причиной такого решения новозеландские власти называют действия России на территории Украины.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.