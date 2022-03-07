Цена на газ в Европе впервые превысила 3 600 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе впервые за всю историю превысила отметку в 3600 долларов за тысячу кубометров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена ближайшего, апрельского, фьючерса по индексу наиболее ликвидного хаба TTF в Нидерландах выросла до 3 639,1 за тысячу кубометров, или 322 евро за 1 мегаватт-час. В целом с начала торгов стоимость газа растет более чем на 67%.

По информации агентства, исторический рекорд цены газа на бирже в Европе обновляется четвертый торговый день подряд. В предыдущий торговый день, в пятницу, 4 марта, торги завершились на уровне 2300 долларов.

При этом средняя цена на TTF за февраль сложилась на уровне 935 долларов за тысячу кубометров, пишет «Интерфакс».

Одним из факторов, повлиявших на повышение цены на газ стало признание Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР и началом военных действий на Украине. Из‑за этого против России ввели санкции и ограничения, которые затронули в том числе развитие проекта «Северный поток-2».

На следующий день после признания, 22 февраля, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил в твиттере, что в «новом мире уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа».