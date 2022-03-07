Южная Корея приостанавливает транзакции с Центробанком России

Власти Южной Кореи ввели санкции против Центрального банка России. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

В рамках ограничений страна приостанавливает все транзакции с Центробанком, на какой срок — пока неизвестно. Причиной введения санкций стала «военная спецоперация» России на территории Украины.

Более подробная информация по новым санкциям будет объявлена после консультаций в правительстве страны. Сеул сообщил о решении США и другим странам, которые ввели ограничения в отношении России.

Ранее Южная Корея ввела санкции против семи российских банков. В их числе оказались Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Что касается банковской сферы, Великобритания и Евросоюз ввели ограничения для Центробанка на операции с иностранной валютой, Mastercard заблокировала доступ к своей платежной системе нескольким российским банкам, ЕС отключил от системы SWIFT банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ, а сервис Apple Pay перестал работать в России у банков, попавших под санкции.