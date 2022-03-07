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Levi’s приостанавливает деятельность в России

Виктория Шанина
Сегодня в 15:32

Компания Levi Strauss & Co (более известная под брендом Levi’s) объявила о временном приостановлении коммерческой деятельности в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз компании.

LS&Co, в частности, прекращает любые новые инвестиции в России. Производитель одежды пояснил, что решение связано со «значительными перебоями, происходящими в регионе».

«Компания намерена поддерживать своих сотрудников, партнеров и их семьи, затронутых этим решением, в предстоящие месяцы», — говорится в релизе.

В прошлом году на Россию приходилось около 2% выручки Levi Strauss & Co. Всего по Восточной Европе этот показатель в 2021-м составил всего 4%.

За первую половину дня 7 марта о временном уходе с российского рынка успели объявить косметический ретейлер Sephora, а также финские компании Valio, Paulig и Fazer.

Исполнительный директор Uniqlo Тадаси Янаи, наоборот, заявил, что бренд продолжит работу в России. Он отметил, «одежда — это жизненная необходимость», а россияне «имеют такое же право на жизнь».

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