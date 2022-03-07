Финские компании Valio, Paulig и Fazer сообщили об уходе с российского рынка

Финский производитель кофе Paulig, а также компания Valio (молочная продукция) объявили об уходе с российского рынка. Об этом сообщает местная газета Ilta Sanomat.

По словам гендиректора Valio Анники Хурме, компания приостановила деятельность из‑за «военной спецоперации» России на территории Украины. Она отметила, что дальнейшая работа в стране не соответствует этическим соображениям компании.

Представители Paulig заявили, что процесс выхода с российского рынка начинается незамедлительно. На Россию и соседние страны приходится около 5% чистой прибыли компании. У Paulig есть завод по обжарке кофе в Твери.

Ранее, по информации «Коммерсанта», о соответствующем решении объявил финский производитель хлебобулочных и кондитерских изделий Fazer. В частности, корпорация приостанавливает весь экспорт своих изделий из Финляндии в Россию и прекращает все инвестиции.