Авиакомпания Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air сняла с продажи билеты на рейсы из Петербурга, Киева и Львова. Об этом стало известно из сообщения на сайте перевозчика.

Wizz Air решила приостановить полеты в Россию и на Украину из‑за военного конфликта между странами. Кроме того, рейсы из аэропорта Кишинева перенесли в город Яссы в Румынии до 31 мая.

Ранее компания анонсировала предоставление 100 тыс. бесплатных авиабилетов беженцам с Украины. Они будут действительны в марте 2022 года.

В конце февраля Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран мира. На проведение рейсов было необходимо получить спецразрешение Росавиации или МИД РФ.

5 марта Росавиация порекомендовала отечественным авиакомпаниям остановить рейсы за рубеж в случае, если их самолеты числятся в иностранных реестрах и могут быть задержаны или арестованы за границей.

В тот же день «Аэрофлот» объявил о приостановке всех международных рейсов с 8 марта. Такое же решение приняла авиакомпания S7.