Роскомнадзор заблокировал сайты «Сноба», «Собеседника» и «Агентства»

Роскомнадзор заблокировал в России сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», портал Activatica, нескольких региональных российских СМИ и ряда украинских ресурсов. Об этом сообщает «Роскомсвобода».
Многие из медиаресурсов, оказавшихся в российском реестре запрещенных сайтов, внесены туда по маске «*.», то есть со всеми доменами и поддоменами. Все издания заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля — даты начала военной операции России на Украине.
После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали более десятка СМИ — «Медузу»*, «Дождь», «Эхо Москвы», «Би-би-си», «Радио Свобода»*, «Настоящее время»*, «Голос Америки», ТВ-2, «Тайгу.Инфо», New Times, Doxa, Deutsche Welle, The Village, «7×7», «Медиазону»*, Republic*,а также соцсети Facebook и Twitter, магазины приложений App Store и Google Play.
«Дождь»*, Znak.com, «Эхо Москвы» и ютьюб-шоу Ксении Собчак «Осторожно: новости!» прекратили или приостановили работу.
*Эти СМИ признаны Минюстом иностранными агентами.