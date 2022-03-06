Роскомнадзор заблокировал сайты «Сноба», «Собеседника» и «Агентства»

Роскомнадзор заблокировал в России сайты изданий «Сноб», «Собеседник», «Агентство», портал Activatica, нескольких региональных российских СМИ и ряда украинских ресурсов. Об этом сообщает «Роскомсвобода».

Многие из медиаресурсов, оказавшихся в российском реестре запрещенных сайтов, внесены туда по маске «*.», то есть со всеми доменами и поддоменами. Все издания заблокировали по требованию Генпрокуратуры от 24 февраля — даты начала военной операции России на Украине.