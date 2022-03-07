Ретейлер косметики Sephora закрывает магазины в России

Сеть магазинов косметики Sephora объявила о закрытии своих магазинов в России и приостановлении онлайн-продаж. Сообщение об этом появилось в официальном инстаграм-аккаунте компании.

«Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущим контекстом и сложностью работы, мы приостановим нашу деятельность в России до дальнейших сообщений», — говорится в релизе Sephora.

Компания заявила, что ее главный приоритет — безопасность команды. В Sephora пообещали поддержать своих российских сотрудников в «трудные времена». Магазины закроются уже в течение 24 часов.