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Ретейлер косметики Sephora закрывает магазины в России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:17

Сеть магазинов косметики Sephora объявила о закрытии своих магазинов в России и приостановлении онлайн-продаж. Сообщение об этом появилось в официальном инстаграм-аккаунте компании.

«Учитывая нашу растущую обеспокоенность текущим контекстом и сложностью работы, мы приостановим нашу деятельность в России до дальнейших сообщений», — говорится в релизе Sephora.

Компания заявила, что ее главный приоритет — безопасность команды. В Sephora пообещали поддержать своих российских сотрудников в «трудные времена». Магазины закроются уже в течение 24 часов.

Магазины Sephora были открыты в 34 городах России. В их числе Москва, Петербург, Красноярск, Магнитогорск, Тюмень, Уфу и Хабаровск.

Сеть Sephora принадлежит группе компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), которая владеет 75 марками, включая Louis Vuitton, Dior, Celine и Loewe. 5 марта конгломерат сообщил о временном закрытии бутиков на территории России – это около 124 точек.

Вместе с тем о приостановке деятельности объявила французская группа компаний Kering, владеющая брендами Balenciaga, Gucci, Saint Laurent, а также Chanel (17 магазинов) и Hermès (3).

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