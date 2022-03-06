МВД: на акциях против российской «военной операции» на Украине задержаны более 3,5 тыс. человек

Более 3,5 тыс. человек задержаны в регионах России на несогласованных акциях против российской «военной операции» на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу МВД Ирину Волк.

По утверждениям ведомства, в митингах приняли участие около 5200 человек. Больше всего задержаний было в Москве (1700) и Петербурге (750). Волк говорит, что задержанные доставлены в территориальные отделы полиции — там решат, привлекать ли и их к ответственности.

По данным «ОВД-инфо»*, к 19.39 по Москве общее количество задержанных на акциях составило 4359 — больше, чем на митингах в поддержку Алексея Навального 23 января прошлого года. Но меньше, чем на акциях за Навального 31 января.

Задержания, по информации «ОВД-инфо», прошли в 56 городах России. Больше всего задержанных в Москве (1648), Петербурге (1194) и Новосибирске (271).

*«ОВД-инфо» признано Минюстом иноагентом.