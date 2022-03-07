Курсы доллара и евро достигли рекордных значений на рынке Forex. Согласно данным сайта, в 14.07 по московскому времени курс доллара составил 142,464 рубля, а в 14.41 курс евро показал значение в 154,452 рубля.

В данный момент курсы держатся на уровне 138 и 150 рублей соответственно. «Ведомости» отмечают, что за сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 15%.

Резкое падение российской национальной валюты наблюдается c 24 февраля, дня начала «военной операции» России на территории Украины. Тогда евро впервые превысил отметку в 100 рублей с 2014 года, а доллар побил исторический максимум 2016 года, когда стоил 85,99 рубля.

На фоне падения национальной валюты ЦБ России объявил о начале интервенций на валютном рынке. Регулятор заявил, что задействует «все необходимые инструменты» для поддержания финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций.