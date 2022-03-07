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В Ивановской и Тульской областях вынесли приговоры за дискредитацию Вооруженных сил России

Виктория Шанина
Сегодня в 14:01

На жителя Ивановской области составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП (Действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России). Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ведомство сообщило, что 26-летний житель Кинешемского района провел одиночный пикет в Плесе. Он вышел с плакатом, содержание которого «дискредитировало использование Вооруженных сил в ходе операции по денацификации и демилитаризации Украины».

Мужчина был задержан. Суд в Ивановской области приговорил его к штрафу в 30 тыс. рублей.

Соответствующий протокол был составлен в отношении 27-летней жительницы города Алексин. Пресс-служба УМВД по Тульской области сообщила, что обвиняемая «осуществляла расклейку наглядных агитационных листовок, находясь в состоянии наркотического опьянения».

Помимо административного нарушения за дискредитацию ВС России девушке вменяют потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (статья 6.9 КоАП). Суд назначил ей 10 суток ареста и штраф в размере 45 тыс. рублей.

Закон об административной ответственности за дискредитацию использования армии России Владимир Путин подписал 4 марта. По нему предусмотрено наказание в виде штрафа от 30 до 500 тыс. рублей.

Первый штраф по новому закону получил 6 марта 49-летний житель Кузбасса. Полицейские нашли в сети видео с призывом принять участие в митинге против действий российских войск, а после установили его автора. Суд оштрафовал его на 60 тыс. рублей.

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