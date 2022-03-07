С 10.00 7 марта Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры. Решение было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой Минобороны России.

В российском гуманитарном штабе РИА «Новости» рассказали, что открываются коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контролировать эвакуацию будут Вооруженные силы России с помощью беспилотников.

Предполагается, что из Киева мирных жителей вывезут в Беларусь, из Мариуполя – в сторону Ростова-на-Дону, а из Харькова и Сум — в сторону Белгорода.

Отмечается, что Россия сообщила о гуманитарных коридорах на территории Украины до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.