С 10.00 7 марта Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры. Решение было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой Минобороны России.
В российском гуманитарном штабе РИА «Новости» рассказали, что открываются коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контролировать эвакуацию будут Вооруженные силы России с помощью беспилотников.
Предполагается, что из Киева мирных жителей вывезут в Беларусь, из Мариуполя – в сторону Ростова-на-Дону, а из Харькова и Сум — в сторону Белгорода.
Отмечается, что Россия сообщила о гуманитарных коридорах на территории Украины до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.
21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Спустя три дня, 24 февраля, президент объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду».
На следующий день в Киеве была объявлена воздушная тревога — у аэропорта Жуляны были слышны взрывы. Позже пулеметные обстрелы и взрывы зафиксировали в Харькове, Мариуполе, Херсоне и других украинских городах.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил Россия «не оккупирует украинскую территорию» и наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием». 2 марта представители ведомства сообщили о создании коридоров безопасности в Харькове и Мариуполе.