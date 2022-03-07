перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
VOTT/YouTube
В Луганске после удара ракетами произошел мощный взрыв на нефтебазе 8:41
Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры 8:24
МВД: на акциях против российской «военной операции» на Украине задержаны более 3,5 тыс. человек Вчера в 20:44
Nvidia прекращает продажу своей продукции в России Вчера в 19:47
Роскомнадзор заблокировал сайты «Сноба», «Собеседника» и «Агентства» Вчера в 19:26
Переговоры Путина с Эрдоганом и Макроном, новые блокировки СМИ и другие новости дня
Вчера в 18:59 дайджест
Путин в разговоре с Макроном выразил готовность к диалогу с Киевом при выполнении требований Москвы Вчера в 17:30
Житель Кузбасса получил штраф по новому закону о дискредитации армии Вчера в 17:07
Moody’s понизило кредитный рейтинг России до «Ca» — преддефолтного Вчера в 16:45
Телеканал BBC World News прекратил вещание в России Вчера в 16:28
Папа Римский: Святой престол готов сделать все для мира на Украине Вчера в 16:04
kremlin.ru
Путин Эрдогану: приостановка «военной операции» возможна, если Киев выполнит требования России Вчера в 15:14
«Лента» вслед за другими торговыми сетями ограничила количество товаров для продажи в одни руки Вчера в 14:49
Роскомнадзор заблокировал сайт издания Republic* Вчера в 14:42
Минобороны Украины объявили о переводе экономики страны на военные рельсы Вчера в 13:39
РКН заблокировал «Медиазону»* Вчера в 13:39
Leon Neal/Getty Images
Премьер Британии заявил, что НАТО не станет стороной конфликта на Украине Вчера в 13:08
Роскомнадзор уведомил о блокировке издание «7×7» Вчера в 12:30
Роскомнадзор заблокирует приложение сервиса-рации Zello из‑за рассылки с «фейками» Вчера в 12:07
В России выявили 79 863 случая коронавируса за сутки Вчера в 11:32
Отключить рекламу

Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры

Виктория Шанина
Сегодня в 8:24

С 10.00 7 марта Россия объявляет режим тишины и открывает гуманитарные коридоры. Решение было принято по просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона к Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой Минобороны России.

В российском гуманитарном штабе РИА «Новости» рассказали, что открываются коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Контролировать эвакуацию будут Вооруженные силы России с помощью беспилотников.

Предполагается, что из Киева мирных жителей вывезут в Беларусь, из Мариуполя – в сторону Ростова-на-Дону, а из Харькова и Сум — в сторону Белгорода.

Отмечается, что Россия сообщила о гуманитарных коридорах на территории Украины до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций.

21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Спустя три дня, 24 февраля, президент объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду».

На следующий день в Киеве была объявлена воздушная тревога — у аэропорта Жуляны были слышны взрывы. Позже пулеметные обстрелы и взрывы зафиксировали в Харькове, Мариуполе, Херсоне и других украинских городах.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил Россия «не оккупирует украинскую территорию» и наносит удары «только по военным объектам и исключительно высокоточным оружием». 2 марта представители ведомства сообщили о создании коридоров безопасности в Харькове и Мариуполе.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
видео
Многообразие / Единство. Современное искусство Европы. Берлин. Москва. Париж
Современное европейское искусство за последние 30 лет о глобальных проблемах
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Минобороны России
ООН
ОБСЕ
Люди
Владимир Путин
Сергей Шойгу
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить