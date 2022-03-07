«Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы»: Uniqlo останется на российском рынке

Бренд Uniqlo останется на российском рынке и не станет приостанавливать работу своих магазинов. Об этом сообщил Bloomberg.

Компания Fast Retailing Co, владеющая японским брендом, считает неправильным изолировать Россию в связи с военными действиями на территории Украины. Это, по мнению руководства ретейлера, нарушает права человека в России.

«Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы», — подчеркнул исполнительный директор холдинга Тадаши Янаи.

В письме, появившемся в распоряжении информагентства Nikkei, он отметил, что выступает против войны и призывает все страны присоединиться к нему. Тем не менее, все 50 магазинов Uniqlo в России продолжат свою работу.