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Вторые переговоры России и Украины, уход «Дождя»* из эфира и другие новости дня
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Дайджест

Вторые переговоры России и Украины, уход «Дождя»* из эфира и другие новости дня

Семён Гудошников
Сегодня в 20:41

В Беловежской Пуще начался второй раунд переговоров между делегациями России и Украины. Российских дипломатов по-прежнему возглавляет Владимир Мединский.

По данным ООН, как минимум 249 гражданских были убиты и 533 ранены на Украине с начала российской «военной операции». Страну за последние семь дней покинули миллион человек.

Владимир Путин в разговоре с Эмманюэлем Макроном заявил, что задачи «военной операции» России на Украине будут в любом случае выполнены. Российский президент заявил, что утверждения об обстрелах Киева и других городов не соответствуют действительности.

«Дождь»* временно приостанавливает свою работу. «Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше», — сказала гендиректор телеканала Наталья Синдеева.

Совет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. Редакция продолжает работу на ютьюб-канале и в соцсетях, миноритарные акционеры обжалуют ликвидацию.

Дмитрий Песков назвал «утками» посты о возможном введении на территории России военного положения и запрете на выезд для мужчин. «Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — отметил он.

Депутаты ЛДПР внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях против «военной операции» России на Украине. Дмитрий Песков назвал это вряд ли возможным.

IKEA приостанавливает деятельность в России и Беларуси. Компания обещает сохранить доход и занятость 15 тыс. сотрудников.

Компания CD Projekt, создавшая игры «Ведьмак» и Cyberpunk 2077, отказалась от реализации своей продукции в России и Беларуси. Будут приостановлены как офлайн-продажи, так и онлайн.

Volkswagen и Škoda приостанавливают производство автомобилей в России. Экспортировать машины в РФ они пока тоже перестанут.

«Формула-1» подтвердила, что соглашение с промоутером Гран-при РФ разорвано. Россия не будет принимать гонки в будущем.

Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Государственным Эрмитажем в Петербурге. Там заявили, что больше не могут дистанцироваться от политической повестки, концентрируясь лишь на художественной составляющей.

Тургеневский дуб, посаженный писателем 198 лет назад, исключили из конкурса «Европейское дерево года». Об этом стало известно за день до окончания голосования.

Премьер Грузии подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза. Молдавия тоже решила подать заявку на вступление в ЕС.

С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Также отменяются все ограничения на посещение концертных, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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