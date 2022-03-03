Телеканал «Дождь»* приостанавливает работу

Телеканал «Дождь»* приостанавливает свою работу. Заявление появилось в телеграм-аккаунте проекта.

«Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу», — сказала в эфире «Дождя» генеральный директор Наталья Синдеева.

1 марта Генеральная прокуратура России потребовала заблокировать сайт «Дождя». Блокировка вступила в силу. Ведомство утверждало, что на сайте телеканала размещалась информация «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих».

Вчера, 2 марта, «ВКонтакте» заблокировала страницу «Дождя». Главный редактор телеканала Тихон Дзядко и несколько сотрудников компании покинули Россию.

Роскомнадзор также ограничил доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы». Совет директоров «Эха» решил ликвидировать СМИ, миноритарные акционеры намерены обжаловать это решение. Сейчас редакция продолжает работу на ютьюб-канале и в соцсетях станции.

* «Дождь» признан Минюстом РФ СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.