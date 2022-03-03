198-летний Тургеневский дуб, посаженный самим писателем, исключили из конкурса «Европейское дерево года». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города Орла.

«За день до конца голосования Тургеневский дуб исключили из конкурса „Европейское дерево года“. Но я говорю большое спасибо всем за голоса! Наша природа все равно самобытнее и могущественнее многих», — рассказала пресс-служба мэра Юрия Парахина.

Отмечается, что на сайте конкурса появилось сообщение: «Мы присоединяемся к действиям, направленным на международную изоляцию России и немедленно снимаем Тургеневский дуб с голосования».

В 2021 году дуб признали самым главным деревом страны. А посмотреть на него в музее-заповеднике Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» приезжали люди из самых дальних уголков России и мира.

В декабре прошлого года шквал ветра «буквально вырвал 30-метровое дерево из земли». По словам директора музея Сергея Ступина, дуб был не только главной достопримечательностью усадьбы, но и живым символом любви к родине.