В Москве отменяются QR-коды и ограничения в сфере спорта и культуры

С 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Об этом сообщается на сайте мэра Сергея Собянина.

Он также заявил, что отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий.

Кроме того, для москвичей старше 60 лет и жителей с хроническими заболеваниями домашний режим становится рекомендательным вместо обязательного.

По словам Собянина, эпидемиологическая ситуация в Москве приходит в норму, а число новых случаев заражения «Омикрон»-штаммом и госпитализаций снижается.

С 28 февраля уже отменили ряд антиковидных ограничений. Среди них — блокировка транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Кроме того, в Москве требование об обязательной удаленке для 30% работников перевелось в рекомендательное.