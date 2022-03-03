Премьер Грузии подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеобращение премьера.

О намерении подать заявку правящая партия «Грузинская мечта» объявила 2 марта, на седьмой день «военной операции» России на Украине.

«С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета „Грузинской мечты“ в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены ЕС незамедлительно», — сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе.

Ранее Грузия планировала претендовать на вступление в ЕС в 2024 году.