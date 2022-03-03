перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с петербургским Эрмитажем 18:04
Канада вводит тарифы в 35% на экспорт из России и Беларуси 17:57
Переговоры между Россией и Украиной начались Обновлено в 17:52
Anadolu Agency/Getty Images
В Госдуму внесли законопроект о призыве в армию тех, кто был задержан на акциях 17:46
Экспорт газа с Украины временно запрещен 17:26
Телеканал «Дождь»* приостанавливает работу 17:15
Миноритарные акционеры «Эха Москвы» обжалуют решение о прекращении вещания и работы сайта 16:45
Верховная рада поддержала указ Зеленского о мобилизации 16:34
Max Kukurudziak/Unsplash
Премьер Грузии подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза 16:22
Путин заявил, что задачи «военной операции» на Украине в любом случае будут выполнены 15:58
ЕС подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи 15:29
Volkswagen и Škoda приостанавливают производство автомобилей в России Обновлено в 15:18
Тургеневский дуб исключили из конкурса «Европейское дерево года» 15:16
«Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России 14:48
SobolLubov/Instagram
ФСИН потребовала заменить Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок 14:15
IKEA приостанавливает деятельность в России 14:12
Великобритания обсудит в G7 возможность отключения всех российских банков от SWIFT 13:50
Франческо Манакорда покинул пост художественного директора фонда V-A-C 13:30
Песков назвал утками посты о возможном введении военного положения и запрете на выезд для мужчин 13:00
Депутаты Госдумы предложили сажать на пять лет за дискредитацию Вооруженных сил России 12:15
Отключить рекламу

Премьер Грузии подписал заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены Евросоюза

Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подписал заявку о предоставлении республике статуса кандидата в члены Европейского союза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеобращение премьера.

О намерении подать заявку правящая партия «Грузинская мечта» объявила 2 марта, на седьмой день «военной операции» России на Украине.

«С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета „Грузинской мечты“ в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены ЕС незамедлительно», — сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе.

Ранее Грузия планировала претендовать на вступление в ЕС в 2024 году.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Люди
Ираклий Гарибашвили
Ираклий Кобахидзе
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить