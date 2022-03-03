Песков назвал утками посты о возможном введении военного положения и запрете на выезд для мужчин

Пресс-секретарь президента России Песков назвал утками публикации о возможном введении на территории России военного положения и запрете на выезд для мужчин. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это все в соцсетях и так далее ходят чистые утки, которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», — отметил на брифинге представитель Кремля.

Агентство уточняет, что присутствовавшие журналисты попросили Пескова дать оценку распространяемым в мессенджерах и социальных сетях сообщениям, согласно которым после 8 марта мужчинам призывного возраста будет запрещено пересекать границу России.