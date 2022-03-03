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ООН: за время российской «военной операции» на Украине убиты 249 гражданских

Семён Гудошников
Сегодня в 18:43

Как минимум 249 гражданских были убиты и 553 ранены на Украине с начала российской «военной операции». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее 3 марта верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что за последние семь дней Украину покинули миллион человек.

Вечером 2 марта Минобороны России впервые назвало цифру погибших российских военных — 498. Потери украинской стороны, по словам министерства, на тот момент составляли 2870.

Минобороны Украины ранее сообщало 5840 погибших в боях российских военных.

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