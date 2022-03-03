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Компания-разработчик «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 остановила продажу игр в России и Беларуси

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:44

Компания-разработчик CD Projekt, создавшая «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, перестанет продавать свои компьютерные игры в России и Беларуси. Об этом она сообщила в твиттере.

«В свете российского военного вторжения в нашу соседнюю страну Украину, до последующего уведомления CD Projekt Group приняла решение остановить все продажи наших игр в России и Беларуси», — сказали в компании.

С 3 марта CD Projekt начал работать со своими партнерами для того, чтобы временно отложить онлайн-продажи, а также реализацию продукции компании в магазинах на территории двух стран.

«Весь CD Projekt поддерживает народ Украины. Хотя мы не политическое учреждение, способное напрямую влиять на государственные вопросы, и не стремимся к этому, мы верим, что коммерческие организации, объединившись, имеют силу вдохновлять глобальные перемены в сердцах и умах обычных людей», — заявили представители CD Projekt.

В компании подчеркнули, что понимают, что игроки из России и Беларуси, не имеющие ничего общего с военными событиями на территории Украины, пострадают от принятого решения. Однако с его помощью разработчики надеются побудить мировое сообщество к разговору о текущих событиях в Европе.

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