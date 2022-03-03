Украину покинули миллион человек за последние семь дней

За последние семь дней Украину покинули миллион жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

«Для многих миллионов людей внутри Украины пришло время, чтобы оружие затихло, чтобы можно было оказать жизненно важную гуманитарную помощь», — добавил он.

Ранее, по данным ООН, Украину покинули 835 928 человек. Гранди заявил, что общее число беженцев из‑за действий России на Украине может достичь 4 млн человек.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».