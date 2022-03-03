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Миноритарные акционеры «Эха Москвы» обжалуют решение о прекращении вещания и работы сайта

Денис Ламехов
Сегодня в 16:45

Миноритарные акционеры обжалуют решение совета директоров о прекращении вещания и работы сайта радиостанции «Эхо Москвы». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главного редактора «Эха» Алексея Венедиктова.

«Никакого нарушения закона не было, об этом даже, собственно говоря, свидетельствует и письмо Генпрокуратуры в „Газпром-медиа“. <…> Генпрокуратура не требовала отключения „Эха Москвы“. Естественно, мы будем это оспаривать в суде, собственно, письмо Генпрокуратуры, и решение „Газпром-медиа“», — сказал Венедиктов.

Он добавил, что 34% акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежит частным лицам. Миноритарии, по словам Венедиктова, «скорее всего, удивлены таким решением — ликвидацией их актива».

Главный редактор добавил, что закрытие станции, по его мнению, — это политическое решение, которое принималось не в «Газпроме». «По тому письму, которое прислала Генпрокуратура, было видно, что оно делалось на скорую руку, там есть абсолютно лживые заявления, которые тоже будут оспорены в суде», — отметил он.

Ранее сегодня, 3 марта, cовет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции. Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина приложений, сообщил Венедиктов. Сейчас редакция продолжает работу на ютьюб-канале радиостанции и в соцсетях.

1 марта РКН ограничил доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы», ее вещание было отключено. Ведомство также заблокировало телеканал «Дождь»* и сайт издания The Village.

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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